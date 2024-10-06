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Antalya, Isparta ve Burdur'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Gerçekleştirildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Antalya, Isparta ve Burdur'da protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:51
Antalya, Isparta ve Burdur'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Gerçekleştirildi

Protesto Yürüyüşleri Antalya'da Başladı

Antalya, Isparta ve Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bilhassa Antalya'da, Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu öncülüğündeki vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak mücadelelerini ortaya koydular. Kalabalık grup, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Dua ve Açıklamalarla Devam Etti

Protesto alanında yapılan duaların ardından grup adına konuşan Mustafa Erduran, 7 Ekim 2023 tarihinde toprakları işgal edilen ve soykırıma maruz kalan Filistin halkının insani durumunu dile getirdi. Erduran, "İnsanlık tarihinin iyilerle kötülerin mücadelesinden ibaret olduğunu savunarak, adil bir dünyanın mümkünü olduğuna inandıklarını" dile getirdi.

Isparta'da Filistin'e Destek

Isparta'da da benzer bir hareketlilik gözlemlendi. Kentteki sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşlar, Isparta Belediyesi önünde toplandı ve Isparta Valiliği'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Isparta Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen sergide ise Gazze saldırılarında yaralananların fotoğrafları sergilendi.

Ali Osman Altunbaşak'ın Açıklamaları

Grup adına konuşan Ali Osman Altunbaşak, İsrail'in Gazze'de bir yıldır süregelen soykırım politikalarına dikkat çekti. Etkinliğe Isparta Valisi Abdullah Erin ve AK Parti Isparta Milletvekilleri de katıldı.

Burdur'da Duygusal Anlar Yaşandı

Burdur'da da köprübaşı mevkisinde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda, yaşanan trajedileri simgeleyen hayali bebek maketleri ve çocuk kıyafetleri sergilendi.

Oktay Akgün'den Sert Eleştiriler

Burdur Kudüs Platformu Sözcüsü Oktay Akgün, yaptığı konuşmada, 'İsrail'in Gazze'de bir yıldır soykırım yaptığını' belirterek duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı. Akgün, "Bu durumların insanlığın vicdanını kanattığını" dile getirdi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kalabalık alandan ayrıldı.

Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto...

Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı, slogan ve tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto...

Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı, slogan ve tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto...

Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı, slogan ve tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto...

Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı, slogan ve tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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