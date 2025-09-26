Antalya Kaş'ta Yüzerek Kaçış Girişimi Engellendi: Hükümlü F.G. Yakalandı

Kaş'ta Beş Adalar'dan Kızılhisar (Meis) adasına yüzerek geçmeye çalışan hükümlü F.G., Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı; hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:22
Antalya Kaş'ta yüzerek yurt dışına kaçma girişimi engellendi

Olay ve müdahale

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan bir hükümlü, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Kaş bölgesindeki Beş Adalar açıklarında gerçekleşti.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, yüzerek Kızılhisar (Meis) adasına geçmeye çalışan şahsı tespit ederek müdahale etti ve şahsı yakaladı.

Kimlik ve hukuki durum

Gözaltına alınan kişinin F.G. (33) olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada, F.G. hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası

F.G., resmi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

