Antalya Kaş'ta Yüzerek Kaçış Girişimi Engellendi: Hükümlü F.G. Yakalandı

Antalya Kaş'ta yüzerek yurt dışına kaçma girişimi engellendi

Olay ve müdahale

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan bir hükümlü, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Kaş bölgesindeki Beş Adalar açıklarında gerçekleşti.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, yüzerek Kızılhisar (Meis) adasına geçmeye çalışan şahsı tespit ederek müdahale etti ve şahsı yakaladı.

Kimlik ve hukuki durum