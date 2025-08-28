Antalya Kundu'da caretta caretta yavruları denize uğurlandı

Antalya Kundu'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'nın Kundu sahilinde düzenlenen törende, turizmcilerin de katılımıyla caretta caretta yuvaları açıldı ve yavru kaplumbağalar denize bırakıldı.

Etkinlik ve kurtarma çalışmaları

Aska Lara Otel sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, yuvalarda sıkışan yavrular dikkatle çıkarılarak denize ulaştırıldı. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, Belek, Kızılot ve Lara bölgelerinde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Polat, Lara bölgesinde bu yıl yaklaşık 450 yuva tespit ettiklerini, "Bugün dönemi gelen iki yuvada açılış yaptık. Yuva içerisinde sıkışan 48 yavrunun denize ulaşmasını sağladık. İki yuvada yaklaşık 180 yumurta tespit ettik, bunlardan 120'si çıkış vermiş" dedi. Ayrıca Polat, "Genel olarak baktığımızda Lara bölgesinde bu sezon şimdiye kadar yaklaşık 25 bin yavruyu denize ulaştırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Koruma tedbirleri ve farkındalık

Yuvalama alanlarının kafeslerle koruma altına alındığını belirten Polat, çıkış sürecinde otellerle işbirliği yapılarak ışık kirliliği ve tesis düzenlemeleri gibi konularda önlemler alındığını vurguladı. Polat, insanların yavru çıkışı görülen yuvalarda sürecin tamamlandığını düşünerek alttaki yumurtaları fark etmeden kazmalarının bu sezon karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olduğunu, ancak yumurtaların gelişim sürecinin devam ettiğini ve bu tür durumlarda yuvalara müdahale edilmemesi gerektiğini özellikle söyledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin ise etkinliğin çevre eğitimi kapsamında yapıldığını, Mavi Bayrak Programı kriterleri doğrultusunda plaj denetimleri yapıldığını ve projelere destek verildiğini belirtti. Keskin, bu çalışmalar sayesinde caretta carettaların daha güvenli şekilde denize ulaşmasının sağlandığını kaydetti.

Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) Genel Müdürü Betül Çeray, bölgedeki otellerin koordinasyon içinde çalıştığını, yuvaların kafeslerle güvence altına alındığını ve çalışan ile misafirlerin çevre bilincini artırmaya yönelik düzenli çalışmalar yapıldığını söyledi. Otel yetkilisi Gül Bulut da üç yıldır EKAD ile işbirliği içinde olduklarını, carettaların denize ulaşma sürecine tanıklık etmenin heyecan verici olduğunu ve personelin düzenli eğitimlerle yuvaların korunmasına katkı sağladığını ifade etti.