Antalya Manavgat'ta 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Serada Çalışan Kadınlara Ziyaret

Ziyarette hediye takdimi ve kutlama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle serada çalışan kadınlar ziyaret edildi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilçedeki bazı seralarda çalışan kadınlarla bir araya geldi ve onlara hediye takdim etti.

Ziyarette konuşan Rasim Metin, tarımsal üretimde kadınların büyük katkısına dikkat çekerek, üretime katkı yapan kadınları tebrik etti: "Üreten, emeğini alın teriyle taçlandıran, hayatın her alanına değer katan kadın çiftçilerimizin, kadın çalışanlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor, onları her aşamada destekliyoruz."

57 yaşındaki Melehat Bozkurt, ziyaretten dolayı Başkan Metin ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Yaklaşık 15 yıldır tarım sektöründe çalıştığını söyleyen Hasibe Yüksel ise, "Yaptığımız iş zor ama evde durmaktan daha iyidir. Evimize, ekonomimize katkı sağlıyoruz. Genç kadınlar evde oturmasın, çalışsınlar. Psikolojik olarak, manen, evlerine katkı için iyi olur. Biz çalışıyoruz arkadaşlarımızla memnunuz. Yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Üretmek yapabilmek çok güzel bir şey." dedi.

