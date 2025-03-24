Antalya'nın Kepez İlçesinde Atık Arazisinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Kepez İlçesinde Yangın Paniği

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Şafak Mahallesi 5061. Sokak'ta bulunan atıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktığı bildirildi. Çöp, hurda ve kuru otların yer aldığı bu alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Olayın fark edilmesiyle birlikte, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yangının söndürülmesi için yapılan çalışmaların sonuç vermesi bekleniyor. Olayın detayları ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.