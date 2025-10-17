Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ev yangınında, itfaiye ekipleri evde bulunan muhabbet kuşunu dumandan etkilenmemesi için kurtardı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayın Detayları

Kökez Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Kurtarma

Yangına müdahale sırasında evdeki muhabbet kuşunun dumadan etkilenmemesi için itfaiye ekipleri tarafından kuş dışarı çıkarıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

