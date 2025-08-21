DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

Antalya Serik'te Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesi Karagöl mevkiinde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı; çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:59
Antalya Serik'te Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Antalya Serik'te Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Olay ve operasyon

Antalya'nın Serik ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belkıs Mahallesi Karagöl mevkiinde düzenlenen baskında, kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyon, Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Aramada; jeneratör, 2 delici alet, fotokapan, 2 baret, çapa, balyoz, kazma, 5 metre seyyar lamba, 20 metre ip, 50 metre seyyar elektrik kablosu, 7 delici makine ucu, pense, tornavida, merdiven ve 2 kova bulundu.

Soruşturmanın ilerleyişi

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Aramada, jeneratör, 2...

Antalya'nın Serik ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Aramada, jeneratör, 2 delici alet, fotokapan, 2 baret, çapa, balyoz, kazma, 5 metre seyyar lamba, 20 metre ip, 50 metre seyyar elektrik kablosu, 7 delici makine ucu, pense, tornavida, merdiven ve 2 kova bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
3
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
4
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
5
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım