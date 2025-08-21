Antalya Serik'te Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Olay ve operasyon
Antalya'nın Serik ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belkıs Mahallesi Karagöl mevkiinde düzenlenen baskında, kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Operasyon, Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin desteğiyle gerçekleştirildi.
Ele geçirilen malzemeler
Aramada; jeneratör, 2 delici alet, fotokapan, 2 baret, çapa, balyoz, kazma, 5 metre seyyar lamba, 20 metre ip, 50 metre seyyar elektrik kablosu, 7 delici makine ucu, pense, tornavida, merdiven ve 2 kova bulundu.
Soruşturmanın ilerleyişi
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Aramada, jeneratör, 2 delici alet, fotokapan, 2 baret, çapa, balyoz, kazma, 5 metre seyyar lamba, 20 metre ip, 50 metre seyyar elektrik kablosu, 7 delici makine ucu, pense, tornavida, merdiven ve 2 kova bulundu.