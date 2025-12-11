DOLAR
Antep İşi Nakışı UNESCO Temsili Listesi'ne Alındı

Gaziantep'in el emeği Antep İşi Nakışı, UNESCO Temsili Listesi'ne girdi; Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras sayısı 32'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:19
UNESCO tescili ve Türkiye'nin miras sayısı

Gaziantep'te çeyiz kültürünün ayrılmaz parçası olan Antep İşi Nakışı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Bu karar, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 20'inci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısında alındı.

Antep İşi Nakışı'nın listeye dahil olmasıyla birlikte Türkiye'nin UNESCO'daki somut olmayan kültürel miras unsuru sayısı 32'ye yükseldi. Böylece Türkiye, dünyada en fazla miras unsuruna sahip ikinci ülke konumunu korumaya devam ediyor.

İlmek ilmek işlenen bir miras

Antep İşi Nakışı; beyaz ve renkli kumaşlar üzerine beyaz iplikle işlenen, ipliklerin çekilip kesilmesiyle farklı desen ve modeller oluşturan, kenarların motiflerle süslendiği özel bir el sanatıdır. Yapımı büyük özen ve sabır gerektiren bu teknik, özellikle gelin çeyizlerinin vazgeçilmezi olarak kuşaktan kuşağa aktarıldı.

Kadınların tescil sevinci ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu UNESCO tescili gerçekleştirilirken, kentteki kadınlar ve zanaatkârlar büyük sevinç yaşadı. Antep İşi Nakışı'nın korunarak geleceğe aktarılması, uluslararası alanda tanıtılması ve modern tasarımlarda yer alması için atılan adımların meyvesi olarak değerlendirildi.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Bostancı Mektebi Kültür Evi'nde kursa katılan üreticiler, çanta, ayakkabı, tepsi ve elbiselere işlenen nakışlarla geçmişin bugüne taşındığını belirtti ve tescilin mutluluğunu dile getirdi.

Eğitim ve ustaların sözleri

Kurs eğitmeni Işık Sağıt, Antep İşi Nakışı'nın zarif işçiliği ve kadınların ekonomik, sosyal hayata katılımına sağladığı katkıya dikkat çekti. Sağıt, uygulamanın teli çekme, dolama ve gülde olduğu gibi adımlarla tek tek gerçekleştirildiğini ve her aşamanın ayrı ustalık gerektirdiğini vurguladı.

Kursiyerlerden Arzu Ümerveklioğlu, yıllardır severek yaptığı Antep İşi Nakışı ile kızının çeyizini hazırladığını, UNESCO'ya girmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi. Hülya Yeşil ise çocukluğundan beri süregelen nakış geleneğinin farklı tekniklerle yaşatıldığını ve UNESCO'nun değer vermesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Antep İşi Nakışı, ilmek ilmek işlenen, emek ve ustalık gerektiren bir miras olarak artık uluslararası platformda da tanınacak.

