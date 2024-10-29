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Antony Blinken'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhuriyet Bayramı için Türk halkını kutladı ve iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:43
Antony Blinken'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan 29 Ekim Cumhuiret Bayramı Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle Türk halkını içten bir şekilde kutladı. Bu tarihi günün, Türkiye'nin geçmişinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yazılı açıklamasını paylaşarak Türk halkına yaptığı kutlama mesajını duyurdu. Blinken, "Bu gün, ülkenizin tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Geride kalan yüzyılı aşkın sürede Türk halkının katettiği ilerlemeyi büyük bir takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortak Değerler ve Dostluk Vurgusu

Blinken, iki ülke arasındaki dostluğun, ortak değerler ve karşılıklı menfaatler temelinde 101 yıllık süreçte ciddi gelişme kaydettiğini de vurguladı. "NATO ittifakı, bölgesel barış ve güvenliğin köşe taşını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin 72 yıldır NATO müttefiki olmasından gurur duymaktadır." dedi.

İki Ülke Arasındaki Sıcak İlişkiler

Blinken ayrıca, iki ülke arasında seyahat eden öğrenciler, profesyoneller, kültürel ve akademik değişim programı katılımcıları ile turist sayısının sürekli arttığını ve bu durumun insanların birbirlerinden daha fazla şey öğrenmesi, yenilikler yapması ve öncülük etmesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Bilim, uzay ve temiz enerji teknolojisi alanındaki ortaklıkların ise Türk ve Amerikan halkları arasındaki bağları daha da derinleştirdiğini belirtti.

Geleceğe Dair Umut

Bu özel gün dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Blinken, iki ülke halkının, bölgenin ve dünyanın yararına olacak şekilde dostluk ve ittifakın bir sonraki yüzyıla taşınacağına inandığını dile getirdi. Türkiye’ye sadık bir müttefik ve ortak olduğu için teşekkür eden Blinken, barışın, refahın ve elde edilen başarıların devamı temennisiyle Türk halkına en içten dileklerini sundu.

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