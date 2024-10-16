Arap Birliği'den İsrail'in Lübnan'a Saldırısına Kınama

Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki

Arap Birliği, İsrail ordusunun Lübnan üzerindeki devam eden saldırılarına karşı kınama mesajı yayımladı. Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, özellikle Nebatiye Belediyesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırıları dikkat çekildi.

Nebatiye'deki Hava Saldırıları

Yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye’ye düzenlediği saldırılarda, belediye başkanı ve insani yardım alanında çalışan gönüllülerin de aralarında bulunduğu pek çok kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıların, Gazze Şeridi'ndeki 'acımasız senaryonun' Lübnan'a taşınması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye Belediyesi'ne düzenlenen saldırılarda toplamda 6 can kaybı ve 43 yaralı olduğunu açıkladı. El-Ahbar gazetesine göre de, belediye başkanının saldırıda öldüğü bildirilmektedir.

Lübnan'daki Ölümler ve Yıkım

8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, Lübnan’da toplam 2 bin 350 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 906 kişinin yaralandığı kaydedildi. Söz konusu vakaların 104'ü çocuk, 194'ü kadın. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göçler artış gösteriyor.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, uluslararası toplumun bu tür suçların Lübnan'da göz ardı edilmesi durumunda, bu suçlara dolaylı olarak ortak olacağına dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 456 bininin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.