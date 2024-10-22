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Arap Birliği Olağanüstü Toplandı: Gazze'deki Durum Masaya Yatırıldı

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine Gazze'deki durum hakkında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:06
Arap Birliği Olağanüstü Toplandı: Gazze'deki Durum Masaya Yatırıldı

Arap Birliği Filistin'in Talebiyle Toplandı

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki bölgesine yönelik eylemlerini ele almak amacıyla olağanüstü bir toplantı düzenledi. Toplantı, Filistin yönetiminin Mısır resmi ajansı MENA’ya yaptığı çağrının ardından gerçekleştirildi.

Toplantının Başlıkları ve Alınan Kararlar

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, toplantıda yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı askeri ve siyasi planların amacı, Filistinlileri yok etmek ve zorla göç ettirmektir" dedi. Ayrıca, Arap Birliğinin, İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımının dondurulması, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı soykırım davasına müdahil olunması ve İsrail'e karşı siyasi ile ekonomik boykot uygulanması konularında kararlar aldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki Operasyonları

İsrail ordusu, 5 Ekim tarihinde Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik yoğun hava saldırıları başlattı ve 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara harekâtı düzenlemekten geri kalmadı. Bu stratejik saldırıların, İsrailliler için yeni yerleşim alanları oluşturma planıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki Filistinlileri bu bölgeleri boşaltmaları yönünde uyardı. Uyarılar, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından geliştirilen ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi amacıyla hazırlanan harita doğrultusunda yapıldı.

Sonuç ve Beklentiler

Akluk, alınan kararların etkili bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizerken, tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Filistinlilerin Gazze'nin güneyine yönlendirilmesi ve korunması için Arap Birliği olarak gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

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