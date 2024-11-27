Arap Dünyası, Lübnan-İsrail Ateşkesini Kutluyor

Arap Ülkeleri Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Arap ülkeleri ve kuruluşları, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu önemli gelişmeyi desteklediklerini ifade etti.

Ateşkesin Önemi

Ateşkes anlaşması, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurması için bir önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Filistin'in Tepkisi

Filistin Devlet Başkanlığı, Lübnan ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve benzer bir ateşkesin Gazze Şeridi'nde de uygulanması çağrısında bulundu. Açıklamada, ateşkesin bölgedeki şiddet ve istikrarsızlığı durdurmaya katkı sağlaması temennisi de yer aldı.

Katar ve Hamas'ın Duruşu

Katar Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin önemine vurgu yaparak benzerinin Gazze'de de yapılması gerektiğini belirtti. Hamas ise, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sonrası, Gazze'de işbirliği yapılacağına dair açıklamalarda bulundu.

FKÖ ve Yemen'in Destekleri

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Lübnan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yemen hükümeti de ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suudi Arabistan ve BAE'nin Görüşleri

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan'daki ateşkesi desteklediklerini ifade ederken, ateşkesin kalıcı olmasını umduklarını dile getirdi.

Uluslararası Duyuru

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasının sağlandığını duyurmuş, her iki tarafın da yıkıcı çatışmayı sona erdirmek için teklifi kabul ettiğini belirtmişti. Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes bugün yerel saatle 04.00 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.