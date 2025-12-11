DOLAR
Erzin'de Bagajdan 90 Ruhsatsız Tabanca ve 3 bin 960 Silah Parçası Çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde durdurulan otomobilin bagajında 90 adet ruhsatsız tabanca ve 3 bin 960 muhtelif silah parçası ele geçirildi; sürücü M.Ç. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:04
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonda çarpıcı miktarda silah ele geçirdi

Hatay’ın Erzin ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları kapsamında elde edilen istihbarat üzerine harekete geçildi.

Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilin bagajında yapılan aramada 90 adet ruhsatsız tabanca ve 3 bin 960 adet muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.Ç. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

