Eskişehir'de FETÖ Üyesi Jandarma Tarafından Yakalandı — 6 Yıl 3 Ay Hapis
Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Operasyon Detayları
Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen uygulamayı Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü. Yapılan çalışmada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı.
Adli Süreç
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
