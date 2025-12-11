DOLAR
Eskişehir'de FETÖ Üyesi Jandarma Tarafından Yakalandı — 6 Yıl 3 Ay Hapis

Eskişehir'de jandarma, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi bir şahsı yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:08
Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon Detayları

Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen uygulamayı Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü. Yapılan çalışmada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı.

Adli Süreç

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

