Arap Dünyasında Hamas Lideri Sinvar'a Taziye Mesajları

Hamas Lideri Yahya Sinvar için Taziye Mesajları

Arap dünyasındaki birçok kurum ve siyasi hareket, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

Uluslararası Tepkiler

Mısır’daki El Ezher Kurumu, Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Irak Meclis Başkan Vekili Muhsin Mendelavi, Sinvar’ın vefatının ardından yaptıkları açıklamalarda, Arap topraklarındaki Siyonist saldırıları kınadı.

El Ezher, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, 'Siyonist ellerin Arap topraklarında soykırım ve yıkım yaptığını' belirtti. Adalet ve Kalkınma Partisi ise bu olayın Filistin ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadeleye engel olmayacağını vurguladı.

Mendelavi, Sinvar’a taziye mesajında "Direniş, liderlerin şehadetiyle sona ermeyen bir projedir," ifadesini kullandı.

Umman Müftüsünden Açıklama

Umman Sultanlığı Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamad el-Halili, Sinvar’ın hayatını kahramanlıkla sürdüren bir mücahit olarak nitelendirerek, onun yerini dolduracak bir liderin geleceğine inancını ifade etti.

Gösteriler ve Destekler

Fas’ın başkenti Rabat ve diğer şehirlerde Sinvar’ın anısına gösteriler düzenlendi. Tunus’ta ise Filistin direnişine destek amacıyla yapılan protestolarda ABD'nin İsrail’e verdiği destek kınandı, ayrıca ABD büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldı.

Yemen’deki protestolarda da benzer bir tavır sergilendi, göstericiler saldırıyı kınadılar. Lübnan Hizbullahı ve Yemen'deki Husiler de Sinvar için taziye mesajları paylaştı.

Yahya Sinvar Kimdir?

Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak görev yaparken, İran’ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta bu göreve seçilmiştir.

Sinvar, ilk olarak 1982'de tutuklandı ve 1985'te gizli örgüt kurma suçlamasıyla yeniden hapse girdi. 2011’deki esir takasıyla serbest kalan Sinvar, Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatına da liderlik etmiştir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Başsavcısı Kerim Han, Mayıs ayında Sinvar için tutuklama talebinde bulunmuştu. İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı’nın sorumlusuydu olarak ilan etmişti.