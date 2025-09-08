Arap Ülkelerinde 'Kanlı Ay' Gözlendi: Husuf Namazı Kılındı

Arap ülkelerinde 'kanlı ay' tutulması izlendi; Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de husuf namazı kılındı, bölgede geniş ilgi oluştu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 01:53
Geniş çapta gözlem ve ibadet

Arap ülkelerinde kanlı ay tutulması izlendi ve birçok yerde husuf namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, ülkede 2018'den bu yana en uzun süreli ay tutulması gözlendi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de, ay tutulması sırasında kılınması gereken husuf namazının icra edildiği bildirildi.

Helvan Rasathanesi de tutulmayı canlı yayınladı; kentteki birçok camide husuf namazı kılındı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'da da kanlı ay tutulması yoğun ilgiyle izlendi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi ay tutulmasını takip etti. Ürdün Astronomi Derneği Başkanı Ammar es-Sekeci, Petra'ya yaptığı açıklamada, Ürdünlülerin ay tutulmasını izlemeye yönelik ilgisinin astronomiye olan sevgilerini yansıttığını belirtti.

