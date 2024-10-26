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Arap Ülkelerinden İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıya Tepki

Mısır, BAE, Katar, Kuveyt, Umman ve Lübnan, İsrail'in İran'a saldırısını şiddetle kınayarak itidal çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:39
Arap Ülkelerinden İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıya Tepki

Arap Ülkelerinin Tepkisi

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Lübnan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını sert bir dille kınadı. Bu ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırıların bölgedeki güvenliği tehdit eden ciddi bir durum oluşturduğu vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Orta Doğu'daki İran'a yönelik saldırısının "tehlikeli" olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin gerilimi artırdığına dikkat çekti. Açıklamada, "Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü adımı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan Mesaj

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, "İran'ın askeri olarak hedef alınmasını güçlü bir şekilde kınıyor ve bu durumu endişe ile izliyoruz." ifadesiyle, gerilimin bölge üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Katar ve Kuveyt'in Yorumları

Katar Dışişleri Bakanlığı da, saldırının "Tahran'ın egemenliğini ihlali" olduğunu belirtti. Kuveyt ise, bu saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

Umman ve Lübnan'ın Açıklamaları

Umman Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası hukuk kurallarına açık bir ihlal olduğunu aktardı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı da, bu tür saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini ifade ederek, ilgili uluslararası kuruluşları sorumluluk almaya çağırdı.

İsrail'in Saldırısının Arka Planı

İsrail, 1 Ekim tarihinde İran'a yönelik füze saldırılarına yanıt olarak, İran'daki askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurdu. İran ise bu saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde karşı koyduğunu bildirdi, ancak bazı bölümlerde sınırlı hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırılar sırasında iki İran askeri hayatını kaybetti.

Arap ülkeleri, özellikle gerilimi tırmandırmaktan kaçınılması ve barışçıl diyalog yollarının tercih edilmesi gerektiği konusunda çağrılarda bulunuyor.

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