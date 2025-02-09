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Arap Ülkelerinden Netanyahu'ya Tepki: Filistin Devleti Suudi Arabistan'da Kurulamaz

Arap ülkeleri, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklamalarını kınadı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:30
Arap Ülkelerinden Netanyahu'ya Tepki: Filistin Devleti Suudi Arabistan'da Kurulamaz

Arap Ülkeleri, Netanyahu'nun Açıklamalarını Kınadı

Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak ve Yemen ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına dair yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Açıklamalardan Öne Çıkanlar

Ülkelerin dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yapılan yazılı açıklamalarla Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile ilgili ifadeleri şiddetle kınandı.

Kuveyt, Suudi Arabistan'ın egemenliğini tehdit eden her türlü durumu kararlılıkla reddettiğini vurgularken, Filistin halkını yerinden etmeyi amaçlayan girişimlere karşı da duruşunu net bir şekilde ifade etti.

Umman ise girdiği açıklamada, Suudi Arabistan ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, "Tüm egemen toprakları üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması konusunda değişmez ve destekleyici tutumdayız." dedi.

Bahreyn, Netanyahu'nun Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurulması yönündeki söylemlerinin "sorumsuz" olduğunu ifade ederek, uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini belirtti. Ayrıca Bahreyn, Suudi Arabistan ile dayanışmasını da dile getirdi.

Irak, Netanyahu'nun açıklamalarını "provokatif" olarak nitelendirirken, "Bu beyanlar Suudi Arabistan'ın egemenliğine açık bir saldırıdır" diyerek net bir tutum sergiledi.

Yemen ise İsrail'in hareketlerini, "tüm bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumu bu ihlallere karşı net bir tavır almaya çağırdı.

Arap Birliği ve İİT'nin Tepkisi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Netanyahu'nun sözlerinin gerçeklikten kopuk olduğunu belirtti. Ebu Gayt, Filistin devletinin yalnızca 1967 sınırları içinde kurulabileceğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) de Netanyahu'nun açıklamalarını "kabul edilemez, sorumsuz ve ırkçı" olarak nitelendirerek, bu beyanların Suudi Arabistan'ın egemenliğine karşı bir provokasyon olduğunu bildirdi. Ayrıca, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine dair planların etnik temizlik olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Netanyahu, 7 Şubat'ta Washington'da yaptığı açıklamalarda, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler" demişti. Bu ifadeler, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

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