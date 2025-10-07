Ardahan'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Konvoyu

Etkinlik ve Konvoy

Eğitime Destek Platformu tarafından, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 2. yılı anısına düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Camisi önünde toplandı.

Toplanmanın ardından araçlarına binip kent merkezinde konvoy oluşturan grup, Güney Çevre Yolu üzerinden ilerleyerek Milli Egemenlik Parkı'na ulaştı.

Basın Açıklaması

İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şube Başkanı Osman Erdem yaptığı açıklamada, bugün Aksa Tufanı'nın 2. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Erdem, "Geçen hafta İsrail, Gazze'deki insanlık dışı ablukayı delmeye çalışan aktivistlere müdahale etti. Bir kısmını deport etti, bir kısmı halen İsrail zindanlarında tutuklu bulunuyor. Sumud Filosu ablukayı delmiştir. Bundan sonra insanlık vicdanı ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır." diye konuştu.

Erdem, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlerle dayanışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

Ardahan'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek konvoyu düzenlendi.