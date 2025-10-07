Ardahan'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Konvoyu

Ardahan'da düzenlenen konvoy, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 2. yılında Küresel Sumud Filosu'na destek verip Gazze'ye insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:48
Ardahan'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Konvoyu

Ardahan'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Konvoyu

Etkinlik ve Konvoy

Eğitime Destek Platformu tarafından, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 2. yılı anısına düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Camisi önünde toplandı.

Toplanmanın ardından araçlarına binip kent merkezinde konvoy oluşturan grup, Güney Çevre Yolu üzerinden ilerleyerek Milli Egemenlik Parkı'na ulaştı.

Basın Açıklaması

İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şube Başkanı Osman Erdem yaptığı açıklamada, bugün Aksa Tufanı'nın 2. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Erdem, "Geçen hafta İsrail, Gazze'deki insanlık dışı ablukayı delmeye çalışan aktivistlere müdahale etti. Bir kısmını deport etti, bir kısmı halen İsrail zindanlarında tutuklu bulunuyor. Sumud Filosu ablukayı delmiştir. Bundan sonra insanlık vicdanı ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır." diye konuştu.

Erdem, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlerle dayanışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

Ardahan'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan...

Ardahan'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek konvoyu düzenlendi.

Ardahan'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
4
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
5
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı