Ardahan'da Şap Sonrası Hayvan Pazarları Yeniden Açıldı

Ardahan'da şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarları, yüzde 85'in üzerindeki aşılama ve alınan tedbirlerle yeniden açıldı; denetimler sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:36
Valilik açıklamasına göre, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve yüzde 85'in üzerinde gerçekleştirilen aşılama çalışmaları sonucunda hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Kısıtlamalar Aşılama Sonrası Kalktı

İl genelinde 10 Temmuz'da baş gösteren şap hastalığının ardından kısıtlanan tüm hayvan hareketleri ve hayvan pazarları, yürütülen aşılama çalışmaları tamamlanınca tekrar açıldı.

Denetimler ve Önlemler Sürüyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 367 bin büyükbaş varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da kontrol ve önlemlerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, aşı ve hijyen uygulamalarının aksatılmaması yönünde uyarıda bulundu.

