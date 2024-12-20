Ardahan'da Silahlı Saldırı: Tartışma Kanlı Bitti

Ardahan'da Silahlı Yaralama Olayı

Ardahan'ın Yeni Mahalle bölgesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı bir saldırıya dönüştü. U.C. ve M.Y.Y. arasında, daha önceden belirlenen bir husumet nedeniyle yaşanan gerginlik, sonrasında kavgaya dönüştü.

Olayın Gelişimi

Görgü tanıklarının ifadesine göre, tartışma sırasında M.Y.Y. elindeki tabancayı ateşleyerek U.C.'yi bacağından yaraladı. Yaralı U.C., olay yerine çağrılan ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Çalışmaları Başladı

Olay sonrası kaçan M.Y.Y.'nin yakalanması amacıyla polislerce geniş çaplı bir çalışma başlatıldığı bildirildi. Saldırının detayları üzerinde incelemeler devam ediyor ve yetkililer, olaya karışan diğer kişilerin de tespit edilmesi için araştırmalarını sürdürüyor.