Ardahan'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Ardahan'da gece soğuğu sabaha karşı sise dönüşerek Ardahan-Kars kara yolu ve çevre yollarda görüş mesafesini düşürdü.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 09:48
Gece soğuk hava sabaha doğru sise dönüştü

Ardahan'da etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini azalttı.

Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha doğru yerini sise bıraktı. Sis, özellikle sabah saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi.

Ardahan-Kars kara yolu başta olmak üzere, sisin yoğunlaştığı Çamlıçatak mevkisi ile Artvin ve Göle bağlantılı yollarda görüş mesafesi düştü.

Sis, kent genelinde etkisini artırdı.

