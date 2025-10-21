Ardahan'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Gece soğuk hava sabaha doğru sise dönüştü

Ardahan'da etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini azalttı.

Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha doğru yerini sise bıraktı. Sis, özellikle sabah saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi.

Ardahan-Kars kara yolu başta olmak üzere, sisin yoğunlaştığı Çamlıçatak mevkisi ile Artvin ve Göle bağlantılı yollarda görüş mesafesi düştü.

Sis, kent genelinde etkisini artırdı.

