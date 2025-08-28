GÜNCELLEME - Arnavutköy'de 4 Katlı Fabrikada Yangın Söndürüldü

Olay ve müdahale detayları

Arnavutköy Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Sarıgazi Sokak'ta bulunan matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi işleyen 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bodrumdan kısa sürede üst katlara sıçrayan alevler fabrikanın büyük bölümünü etkiledi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak fabrikanın çevresindeki ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı. Alevlere 4 noktadan müdahale eden itfaiyeye çevre ilçelerden de takviye geldi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonrası fabrikada soğutma çalışmaları yürütüldü.

Fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını boş arazide bekleyerek izledi. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.