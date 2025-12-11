DOLAR
Arnavutköy'de İlkokulda Şok İddia: Hademe Müdürü Zehirlemeye Çalışmakla Tutuklandı

Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu’nda hademe Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı; tavuk yemeğinden numuneler alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:08
Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda, iddiaya göre temizlik personeli tarafından okul müdürünü hedef alan bir zehirleme girişimi yaşandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., öğle yemeği için dondurucudan çıkarılıp tezgâha konacak ve pişirilecek olan tavuğun içerisine çamaşır suyu kattı. Durum kısa sürede fark edildi ve okul müdürü Y.B., zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikâyette bulundu.

Soruşturma ve Adli Süreç

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası polis ekipleri okulda inceleme yaptı, bahsi geçen yemekten numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi.

Yetkililer, numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağını ve olayın detaylarının inceleme sonuçlarıyla netlik kazanacağını bildirdi. Soruşturma devam ediyor.

