Arnavutköy'de Sokakta Silahla Ateş Eden İki Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyetinden Hızlı Müdahale

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, 18 yaşından küçük iki kişinin sokakta silahla ateş ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Bu olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Dün gerçekleşen olay sonrası, U.Y. (14) ve O.Y. (17) isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, her iki genci gözaltına alarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü.

Yasal Süreç Başlatıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheliler "6136 sayılı Kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Bu gelişme kamu güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Olayın ardından sokak güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.