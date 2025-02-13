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Arnavutköy'deki İmam Hatip Lisesi'nde Yangın

Arnavutköy'de Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:57
Arnavutköy'deki İmam Hatip Lisesi'nde Yangın

Arnavutköy'de İmam Hatip Lisesi'nde Yangın

Arnavutköy'de, Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki bina arasındaki boşlukta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yangın, Haraççı'da bulunan okulda iki bina arasında yer alan boşlukta, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olayın hemen ardından, durumu fark eden yetkililer, itfaiye ekiplerini derhal olay yerine çağırdı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında, öğrenciler hızlı bir şekilde binalardan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılarak çevrenin güvenliği sağlandı.

Yangın sonrası tüm öğrenciler güvenli bir şekilde sınıflarına dönebildi.

Arnavutköy'de, Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki bina arasındaki boşlukta çıkan...

Arnavutköy'de, Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki bina arasındaki boşlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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