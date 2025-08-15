DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Arnavutköy Karaburun'da Denizde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Arnavutköy Karaburun'da dalga yasağına rağmen denize giren Nureddin T. (41) kayboldu; itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri arama başlattı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:03
Arnavutköy Karaburun'da Denizde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Arnavutköy Karaburun'da denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Yasağa rağmen denize giren Nureddin T. (41) gözden kayboldu

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaburun plajına gelen Nureddin T. (41), kaymakamlık tarafından dalga boyu yüksekliği nedeniyle yasaklanmasına rağmen iki arkadaşıyla denize girdi.

Arkadaşları bir süre sonra kıyıya çıkarken, Nureddin T. denizde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar müdahale etti ancak yüksek dalgalar nedeniyle kurtarma çabaları başarılı olamadı ve kişi gözden kayboldu.

Gözden kaybolan Nureddin T.'nin bulunması için itfaiye su altı arama ekibi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos