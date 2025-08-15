Arnavutköy Karaburun'da Denizde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Arnavutköy Karaburun'da denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Yasağa rağmen denize giren Nureddin T. (41) gözden kayboldu

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaburun plajına gelen Nureddin T. (41), kaymakamlık tarafından dalga boyu yüksekliği nedeniyle yasaklanmasına rağmen iki arkadaşıyla denize girdi.

Arkadaşları bir süre sonra kıyıya çıkarken, Nureddin T. denizde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar müdahale etti ancak yüksek dalgalar nedeniyle kurtarma çabaları başarılı olamadı ve kişi gözden kayboldu.

Gözden kaybolan Nureddin T.'nin bulunması için itfaiye su altı arama ekibi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma başlatıldı.