Arnavutluk Meclisindeki Gerginlik Tırmanıyor

Arnavutluk Meclisindeki Gerginlik Yükseliyor

Arnavutluk Meclisi’nde Ekim ayı başında yaşanan gerginliğin ardından, muhalefet milletvekilleri ile Meclis güvenlik birimi arasında yeni bir arbede gerçekleşti.

Ana muhalefet partisi olan Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezasına itiraz etmesi gerginliğin fitilini ateşledi. Bugün Meclise yeniden yansıyan bu tartışmalar, muhalefet milletvekillerinin Genel Kurul’a zorla girmesini engellemek için ana giriş önüne metal barikatlar yerleştirilmesiyle daha da alevlendi.

Meclis güvenlik birimi, muhalefet milletvekillerinin içeri girmesine engel olmaya çalışırken, arbede yaşandı. Genel Kurul salonunda da gerginlik devam etti ve bazı muhalefet milletvekilleri, kürsü önüne sandalye toplayarak diğer milletvekillerinin konuşma yapmalarını engellemeye çalıştı.

Toplantı, sadece iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) milletvekilleri tarafından devam ettirildi.

Önceki Olaylar ve Cezalar

Arnavutluk Meclisi’nde 30 Eylül’de de benzer bir arbede yaşanmıştı. O gün, muhalefet milletvekilleri Meclis binası önünde sandalyelerini ateşe vermişlerdi. Bu olayın ardından 24 muhalefet milletvekiline, Meclis çalışmalarından uzaklaştırma cezası verilmişti; 3'ü iki ay, 20'si 40'ar gün ve biri 10 gün ceza almıştı.

Gerginlik, Milletvekili Salianji'nin mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesiyle patlak vermişti. Salianji, birkaç yıl önce eski İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkisi olduğuna dair sahte bir ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı. Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin 'sahte ihbar' suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onaylamıştı.

PD, Temyiz Mahkemesi’nin kararını adaletsiz ve siyasi buluyor ve milletvekilleri eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası genel kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.