Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrısı Devam Ediyor

Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran, belediyedeki yolsuzluk iddiaları üzerine düzenlenen protestolarla çalkalanmaya devam ediyor. Protestocular, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep ediyor.

Protestoların Nedeni

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 28. kez düzenlenen gösteri, Tiran Belediyesi önünde gerçekleşti. Protestocular, kamu görevlerini yerine getiren kişilerin "pasif yolsuzluk" suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından bir araya geldiler.

Klevis Balliu ve Tedi Blushi'nin Açıklamaları

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, protesto sırasında yaptığı konuşmada, "Arnavutluk'u demokrasi yoluna döndürmenin zamanı gelmiştir," ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi, “zaferimize inanıyoruz” diyerek protestoculara destek verdi.

Gerginlikler ve Güvenlik Önlemleri

Protestoya çeşitli güvenlik önlemleri ile katılan onlarca polis memuru, olaysız bir şekilde gösterinin sona ermesini sağladı. Ancak, geçmişte zaman zaman protestocular ile polis arasında gerginlikler yaşandığı kaydedildi. Göstericiler, Veliaj’ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını talep etmeye devam edeceğini belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.