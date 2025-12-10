Arsin'de motosiklet kazası: 18 yaşındaki Muhammet Salih Demir hayatını kaybetti

Arsin'de motosiklet kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
10 günlük yoğun bakım mücadelesi sonuç vermedi
Trabzon’un Arsin ilçesinde 30 Kasım günü Arsin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki Muhammet Salih Demir, ağır yaralanarak kaldırıldığı Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaklaşık 10 gündür tedavi görüyordu.
Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenazenin Araklı ilçesi Yeniköy Çapan Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
MUHAMMET SALİH DEMİR