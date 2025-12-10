DOLAR
Arsin'de motosiklet kazası: 18 yaşındaki Muhammet Salih Demir hayatını kaybetti

Arsin'de 30 Kasım'da motosiklet kazası geçiren 18 yaşındaki Muhammet Salih Demir, 10 günlük yoğun bakım tedavisine rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:40
Arsin'de motosiklet kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10 günlük yoğun bakım mücadelesi sonuç vermedi

Trabzon’un Arsin ilçesinde 30 Kasım günü Arsin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki Muhammet Salih Demir, ağır yaralanarak kaldırıldığı Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaklaşık 10 gündür tedavi görüyordu.

Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazenin Araklı ilçesi Yeniköy Çapan Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

MUHAMMET SALİH DEMİR

