Artvin'de 47 Aranan Şahıs Yakalandı

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, 31 Ekim-7 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 47 kişiyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:39
31 Ekim-7 Kasım 2025 tarihli operasyonlar

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 31 Ekim-7 Kasım 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

Operasyonlarda hakkında arama kararı bulunan şahıslar; kaçakçılık, narkotik, bilişim suçları, kasten öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, yağma, çocuğun cinsel istismarı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, resmî belgede sahtecilik ve kasten yaralama gibi suçlardan tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 14’ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 33’ü ifadeye yönelik olarak aranan olmak üzere toplam 47 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların ceza dağılımı şöyle: 2 kişinin 10-20 yıl arası, 3 kişinin 5-10 yıl arası, 9 kişinin 0-5 yıl arası hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

