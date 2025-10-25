Artvin'de Üç Araçlı Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Artvin'de üç aracın karıştığı kazada 4 yaralı
Şavşat, Artvin-Ardahan kara yolu
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Artvin-Ardahan kara yolunun 53. kilometresinde gerçekleşti. Çarpışmaya; Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, Yunus Emre A. (24) idaresindeki 08 ABU 796 plakalı kamyonet ve Muhammet Y'nin (42) kullandığı 08 ABJ 017 plakalı otomobil karıştı.
Kazada sürücüler ile Yunus Emre A.'nın kullandığı kamyonette bulunan Ozan A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
