Artvin'de Üç Araçlı Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:17
Artvin'de Üç Araçlı Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Artvin'de üç aracın karıştığı kazada 4 yaralı

Şavşat, Artvin-Ardahan kara yolu

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Artvin-Ardahan kara yolunun 53. kilometresinde gerçekleşti. Çarpışmaya; Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, Yunus Emre A. (24) idaresindeki 08 ABU 796 plakalı kamyonet ve Muhammet Y'nin (42) kullandığı 08 ABJ 017 plakalı otomobil karıştı.

Kazada sürücüler ile Yunus Emre A.'nın kullandığı kamyonette bulunan Ozan A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil...

Artvin'in Şavşat ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü
2
Samsun'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı — Büyükşehir ve İHH Ortaklaşa
3
İzmir Bayraklı'da Evde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu — Beşinci'den Gazze ve Gençlik Mesajı
6
Çorum'da kalp krizi geçiren kişi pencereden giren sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı
7
Trakya Keşif Fest Edirne'de Sona Erdi: Bayraktar TB2 İlgi Odağı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi