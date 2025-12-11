Kemalpaşa'da Kimyasal Sızıntı: Propanon Etkiledi, 5 Kişi Hastanelik

Depodaki tırdan sızıntı alarmı, AFAD ölçümleri rahatlatıcı çıktı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir depodaki tırdan sızan kimyasal madde, bölgede çalışanların sağlık şikayetlerine yol açtı.

Olay yeri: Kemalpaşa OSB Mahallesi'nde bulunan antrepo sahasının yakınındaki fabrika.

Şikayetler: Fabrikada çalışan 5 kişi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Müdahale: 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede antrepo sahasında bulunan bir tırdaki varilden kimyasal madde sızıntısı olduğu tespit edildi.

AFAD ekiplerinin 'Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler' (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin propanon olduğu ve sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi.

Sağlık durumu: Çevredeki hastanelere başvuran 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, ayakta yapılan tedaviler sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.

