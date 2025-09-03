DOLAR
Aşağı Saksonya'da 8 polisin telefonlarına el kondu: Irkçı sohbet iddiası

Aşağı Saksonya'da sohbet grubu üzerinden aşırı sağcı ve ayrımcı içerik paylaştıkları iddiasıyla 8 polisin cep telefonlarına el konuldu; soruşturma Kasım 2019 kaynaklı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:22
Kasım 2019 kaynaklı soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla veri incelemesi başlatıldı

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, internet üzerinden sohbet gruplarında aşırı sağcı ve ayrımcı içerik paylaştıkları iddiasıyla 8 polis memurunun cep telefonlarına ve diğer veri depolama araçlarına el konulduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, soruşturma Kasım 2019'da bir sohbet grubundaki ifadeler nedeniyle başlatıldı ve mahkeme kararı bu sabah uygulandı. Soruşturmanın odağında, sohbet grubunda paylaşılan ırkçı söylemler, Nazi dönemindeki şiddeti ve uygulamaları küçümseyen yorumlar ile engelli karşıtı ayrımcı içerikler bulunuyor.

Açıklamada, sohbet grubundaki 13 kişinin polis akademisindeki eğitim döneminden birbirini tanıdığı, bunlardan birinin başka suçlamalar nedeniyle daha önce memurluktan ihraç edildiği ve diğer bir kişi hakkında ise ihraç davasının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Soruşturmaların doğrulanması durumunda, ilgili memurların memurlar yasası çerçevesinde görevden alınabileceği belirtildi.

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek: "İnsan onuruna saygı duymayanların Aşağı Saksonya polis teşkilatında yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Behrens, eyaletteki 24 binden fazla polis memurunun büyük çoğunluğunun özgürlükçü demokratik temel düzene bağlı olduğunu vurgulayarak, bir azınlığın Aşağı Saksonya polisinin ve dürüst şekilde çalışanların itibarını zedelemesine müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

