ASEAN Savunma Bakanları Viyentiyan'da Toplandı

ASEAN Savunma Bakanları Viyentiyan'da Bir Araya Geldi

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) savunma bakanları, Güney Çin Denizi ve Asya-Pasifik bölgesindeki gerilimi artıran ihtilafları görüşmek üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da toplandı.

18. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı Başladı

18. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı (ADMM), 10 üye ülkenin savunma bakanları ile ABD, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Çin temsilcilerinin katılımıyla iki gün sürecek.

Toplantının açılışında konuşan Laos Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Chansamone Chanyalath, ekonomik ve sosyal gelişim için barış ve güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Chansamone, bölgesel meselelerin ele alınmasıyla daha müreffeh ve barışçıl bir ASEAN için uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gündem Maddeleri ve Kritik Sorunlar

Toplantının ilk gününde, 2025'te gerçekleştirilecek ikinci ASEAN-ABD Deniz Tatbikatı ve 21 Kasım'da düzenlenecek 11. ADMM Plus toplantısının gündemi onaylandı.

Ayrıca, ASEAN ülkeleri savunma bakanlarının, Güney Çin Denizindeki ihtilaflar, Kore Yarımadası'ndaki gerginlikler ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konuları görüşmesi bekleniyor.

Toplantıda, ASEAN üyesi Myanmar'daki iç savaş ve insani kriz de ele alınacak.

ABD’nin Katılımı ve Bölgesel İlişkiler

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin toplantıya katılırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçen ayki ASEAN zirvesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerinden duyduğu endişeleri dile getirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, buna karşılık ABD ve diğer yabancı askeri varlıkların bölgedeki istikrarsızlıkların başlıca nedeni olduğunu savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.