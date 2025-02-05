Asrın Felaketinin İkinci Yılı: Türkiye'deki Deprem Sonrası Durum ve Gelişmeler

Asrın Felaketinin İkinci Yılı

Türkiye, 6 Şubat 2023’te yaşadığı asrın felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, yaklaşık 14 milyon vatandaşın yaşamını derinden etkiledi.

Depremin Acısı ve Uluslararası Yardım

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından Elbistan ilçesinde saat 13.24'te gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı ile tarihi bir travma yaşadı. Depremler sonucu 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri, doğal afetin yaşandığı bölgede hemen çalışmalara katıldı.

Yardım Çalışmaları ve Altyapı Destekleri

Depremin ardından Türkiye, 4. seviye alarm vererek, uluslararası yardımlara kapılarını açtı. Kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, depremzedelere su, gıda, ilaç ve giyecek gibi temel ihtiyaçları hızla ulaştırmak için seferber oldu. Toplamda 650 bin personel bölgedeki yardım çalışmalarına katıldı. Hava ve kara ulaşımıyla 20 bin araç ve ağır iş makinası, bölgeye intikal etti.

Barınma ve Geçici İhtiyaçların Giderilmesi

Deprem sonrası, geçici barınma alanları oluşturularak 645 bin çadır ve 220 bin konteyner, 350 çadır kent ve 428 konteyner kentte kuruldu. Ondan fazla ilde, 1 milyon 188 bin 218 afetzede geçici konaklama alanlarında misafir edildi.

Mali Yardımlar ve Destek Ödemeleri

Toplamda 148 milyar 446 milyon 73 bin 834 lira kaynak, deprem bölgesine aktarıldı. Kiracı ve ev sahiplerine destek ödemeleri, 362 bin 739 haneye toplam 34 milyar 546 milyon 25 bin 500 lira olarak yapıldı. Ayrıca 19 milyar 959 milyon 780 bin lira destek ödemesiyle 1 milyon 995 bin 978 haneye ekonomik destek sağlandı.

Hasar Tespit ve Yeniden İnşa Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları sonucunda 2 milyon 381 bin 888 bina ve 6 milyon 612 bin 685 bağımsız bölüm üzerinde inceleme yapıldı. Deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecinde 201 bin 580 konut ve iş yeri teslim edilerek 358 bin 859 konutun teslim edilmesi hedefleniyor.

Askeri Destek ve Afet Yönetimi

Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgelerinde 40 binden fazla personel ile kadın ve erkek, arama kurtarma birimleri mücadele etti. 17 bin 500 sorti gerçekleştirerek, yaralılar ve ihtiyaç sahiplerine kritik destekler sağlandı. TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri, sağlık hizmetleri sunarak afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalara hız verdi.

Asrın felaketi, Türkiye için tarihsel bir dönüm noktası olunurken, insanların dayanışmasının ve rehberliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçte kaybedilen canlar unutulmayacak, yaralar ise zamanla sarılacak.