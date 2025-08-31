DOLAR
ASSAN Group Yöneticileri Tutuklandı: FETÖ ve Askeri Casusluk İddiası

ASSAN Group sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş, FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk iddiasıyla tutuklandı; 10 şirkete TMSF kayyum atandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:46
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ASSAN Group adıyla faaliyet gösteren şirketin sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında tutuklama kararı verildi.

Gözaltı işlemleri sonrası İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılığın tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, şüpheli Emin Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından; Gürcan Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, kamuoyunda "askeri casusluk" olarak anılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emin Öner ve Gürcan Okumuş, 27 Ağustos'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ayrıca, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

