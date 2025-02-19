Astana'da 'Divanu Lugati't-Türk' Sergisi 23 Şubat'a Kadar Açık

'Divanu Lugati't-Türk' Sergisi Astana'da Açıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana, Kaşgarlı Mahmud'un önemli eseri olan 'Divanu Lugati't-Türk' sözlüğünün yazılışının 950. yılına özel düzenlenen 'Erdemin Başı Dil: Divanu Lugati't-Türk' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 23 Şubat'a kadar açık kalacak ve ziyaretçilerini bekliyor.

Serginin İçeriği ve Amaçları

Türk Dünyası Vakfı ile Türk Kültür ve Miras Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen sergide, Divanu Lugati't-Türk'ün tarihi ve içeriğine dair önemli bilgiler sergileniyor. Ayrıca, Türklerin medeniyet kurucu yönüne dikkat çeken objeler de bu sergide yer almakta. Sergide, eserin orijinaline uygun tıpkı basım replikası, günümüzdeki haliyle seçilmiş sözcükler ve atasözleri ile birlikte Kaşgarlı Mahmud’un çizdiği ilk Türk dünyası merkezli dünya haritasının modern izdüşümünü gösteren bir eser de bulunuyor.

Osman Özsoy'un Açıklamaları

Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy, sergi hakkında yaptığı açıklamada, aralık ayında Bişkek'te açılan serginin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Özsoy, Kazakistan Milli Müzesi ile Türk Dünyası Vakfı arasında bir protokol imzalandığını ve bu iş birliğinin devam edeceğini kaydetti. Ayrıca, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ilerlemesine de vurgu yaptı.

Gelecek Projeler

Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dut, serginin ardından Kazakistan’daki Oğuz Türkleri ile ilgili yeni bir sergi hazırlama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, bu değerlerin Türkiye'de de sergilenmesi için ortak bir çalışma grubu oluşturmayı hedeflediklerini duyurdu.

Moda ve Tasarım

Sergide XI. yüzyılda Türklerin estetik anlayışına ve giyim tarzına dikkat çekmek amacıyla modacı Ezgi Karayel tarafından tasarlanan kadın ve erkek kıyafetleri de sergilendi. Karayel, tasarımlarında Divanu Lugati't-Türk'te yer alan kıyafet tanımlarına uygun olan kadim Türk desenlerinin yanı sıra dünyanın en eski Türk halısından ilham aldığını belirtti.