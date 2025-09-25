Astoria Grande Samsun Limanı'na Demirledi

Panama bandıralı 'Astoria Grande' kruvaziyeri, Soçi'den gelerek Samsun Limanı'na demirledi; 904 yolcu ve 437 mürettebat karaya çıktı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:13
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande kruvaziyeri, Samsun Limanı'na demirledi.

Karşılama ve yolcu bilgileri

Liman görevlilerince karşılanan gemide 904 yolcu ile 437 kişilik mürettebat bulunuyor. Yolcuların çoğunluğunun Rus turistlerden oluştuğu belirtildi.

Tur programı ve sonraki rota

İşlemlerin tamamlanmasının ardından turistler kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı. Astoria Grande'nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

