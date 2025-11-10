Atakum Belediyesi'nden 10 Kasım Programı: Atatürk Anıldı

Atakum Belediyesi, 10 Kasım'da düzenlenen anma töreni, panel ve tiyatro ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; kentte saat 9.05'te bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:44
Samsun’un Atakum Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özel bir programla andı. Saatler 9.05Atatürk Anıtına karanfil bıraktı. Anma programı Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde ve Ata Sahnede devam etti.

Anma Töreninde Mesajlar

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, anma programında yaptığı konuşmada: "Atatürk yalnızca bir asker ve devlet adamı değil, aynı zamanda eğitim, bilim ve kültür alanlarında da öncü bir liderdir. Onu anmak, ideallerine sahip çıkmak ve özgürlük ile adalet için çalışmak demektir" dedi. Yıldız, Atatürk’ün dünya barışına katkılarına dikkat çekerek, "Atatürk’ün ilkelerini ve devrimlerini sonsuza dek yaşatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ün Çok Yönlü Mirası" Paneli

Cumhuriyet’in 102. yılı kapsamında düzenlenen Uluslararası Ekim Geçidi Samsun Bienali etkinlikleri çerçevesinde Atakum Belediyesi, "Atatürk’ün Çok Yönlü Mirası" başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Panelin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, "Bizler, Atatürk’ün askerleri, öğretmenleri, avukatları ve mirasçıları olarak daima onun izinde gideceğiz" diye konuştu.

Panelde Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenleri sunum yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın, "Atatürk ve Toplumsal Dönüşüm" başlıklı sunumunda Atatürk’ün kısa sürede gerçekleştirdiği toplumsal değişime vurgu yaptı. Doç. Dr. Senem Gürkan, "Cumhuriyet Kadını"nın kamusal alanda görünürlük kazanmasının önemine değindi. Doç. Dr. Sena Şengir Aydın, "Atatürk’ün Sanatsal Vizyonu" başlıklı konuşmasında Atatürk’ün kültür-sanat politikalarının çağdaşlaşmadaki rolünü anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yılmaz ise "Atatürk ve Çocuk" temalı konuşmasında, Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin Cumhuriyet’in teminatı olduğunu ifade etti.

Tiyatro Gösterisi ve Kitap Kampanyası

Ata Sahne’de sahnelenen "Mavi Gözlerin Küçük Yürekleri Atatürk ve Çocuk" adlı tiyatro oyunu izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yapımcılığını Serpil Bıçakçı Şenkal’in, yönetmenliğini Kadir Cemal Şenkal’in üstlendiği oyunda Samsunlu tiyatro sanatçıları sahne aldı. Atatürk’ün çocuklarla yaşadığı anekdotların işlendiği eser, seyircilerden tam not aldı. Vatandaşlar oyuna katılmadan önce kitap bağışında bulunarak Atakum Belediyesi'nin "Kitabın Biletin Olsun" kampanyasına destek verdi.

Geniş Katılım

Etkinliklere akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş, sanatsever ve sivil toplum temsilcisi katıldı. Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen programlar, Atatürk’ü anma geleneğini kültürel ve akademik etkinliklerle buluşturarak sürdürdü.

