Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C

Antalya'da Aralık ayında gündüz 24°C'ye çıkan hava sahilleri doldurdu; gece 8°C, deniz suyu 21°C, nem %52.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:27
Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C

Antalya'da Aralıkta Yaz Gibi Hava

Türkiye'nin birçok kentinin kar ve yağışlı havaya teslim olduğu günlerde, Antalya aralık ayında gündüzleri yazı aratmayacak sıcaklıklar yaşadı.

Hava ve deniz verileri

Kentte gece sıcaklığı 8°C, öğle saatlerinde ise 24°C olarak ölçüldü. Nem oranı %52, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak kaydedildi.

Konyaaltı Sahili'nde manzara

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, güzel havayı fırsat bilenlerle doldu. Beydağları'nın karlı zirveleri eşliğinde vatandaşlar güneş ve denizin tadını çıkardı; bazıları yürüyüş yaptı, bazıları balık tuttu.

Vatandaşların sözleri

Kayseri'den ailecek Antalya'ya gelen Ali Kahraman şunları söyledi: "Kayseri’de şu an araçlarda buz var. Kışlık kıyafetle geldim, tişört giydim. Burası bizim yazımız. Çocukları denize soktuk. Ülkemizin her yerinin ayrı bir güzelliği var ama Antalya daha bir başka, 10 numara bir memleket".

Antalya'da yaşayan Nazmiye Canavar ise, "Antalya bir cennet. Bu aylarda gündüzleri soba yakardık ama artık kısa kolluyla dolaşıyoruz. Akşam üşüdük soba yakıp kestane yedik, gündüz güneşli hava, çok güzel. Antalya şaşırtıyor" dedi.

İleriye dönük tahmin

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki hafta başına kadar kentte yağış beklenmiyor.

