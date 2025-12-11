Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım

Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesi başlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un merkezinde sadece oyun alanı olmayan; güvenli ve sağlıklı gelişimi önceliklendiren modern bir yaşam ve eğitim alanı sunacak olan Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesini başlattı. Proje, 20 milyon 586 bin 36 TL’lik yatırım ve bin 450 metrekarelik yenileme alanı ile bölgenin çocuk odaklı en kapsamlı yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.

Engelsiz ve kapsayıcı tasarım

Büyükşehir Belediyesi, fiziksel yenilemenin ötesinde çocukların gelişimsel ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten çağdaş bir alan oluşturmayı hedefliyor. Projede yer alan engelli dostu oyun alanları sayesinde özel ihtiyaçlı çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte güvenle oyun oynayabilecek. Engelsiz tasarım anlayışı parkın her noktasında uygulanacak.

Oyun ekipmanları ve güvenlik önlemleri

Parkta, çocukların keşfetme ve hareket gereksinimini destekleyecek aktivite panoları, zihinsel gelişimi teşvik eden düzenlemeler ile birlikte teleferik, halatlı büyük salıncaklar ve tırmanma elemanları gibi hareket odaklı oyun ekipmanları yer alacak. Tüm alan, darbe emici ve güvenlik standartları yüksek EPDM zemin kaplama ile donatılarak estetik ve güvenli kullanım bir arada sağlanacak.

Yetkili açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Peyzaj Mimarı Erşan Menderes, "Bodrum’un kalbinde 350 ve 1100 metrekare olmak üzere toplam iki parça alan Bin 450 metrekare yeşil alan düzenlemesi devam ediyor. 20 milyon 500 bin TL’lik yatırımla kazandırdığımız projemizi her yaştan bireylere düşündüğümüz gibi dezavantajları çocuklara da dikkate almış bulunuyoruz. EPDM zemin kaplamasıyla beraber toplamda oyuncaklarımızın sayısı 50 adettir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde Muğla’nın her noktasına yeni çocuk oyun alanları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların sağlıklı, güvenli ve mutlu büyümesini sağlayacak alanlar oluşturmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, Bodrum Liman Oyun Parkı’nda her çocuğun eşit şekilde faydalanabileceği, sosyalleşebileceği ve gelişimini destekleyecek modern bir yaşam alanı inşa ettiklerini açıkladılar.

