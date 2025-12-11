DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,05 -0,45%
ALTIN
5.766,06 0,5%
BITCOIN
3.830.987,31 2,69%

Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım

Muğla Büyükşehir, Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme ile 1.450 m² ve 20 milyon 586 bin 36 TL yatırımda engelsiz, gelişim odaklı bir oyun alanı inşa ediyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:38
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım

Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesi başlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un merkezinde sadece oyun alanı olmayan; güvenli ve sağlıklı gelişimi önceliklendiren modern bir yaşam ve eğitim alanı sunacak olan Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesini başlattı. Proje, 20 milyon 586 bin 36 TL’lik yatırım ve bin 450 metrekarelik yenileme alanı ile bölgenin çocuk odaklı en kapsamlı yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.

Engelsiz ve kapsayıcı tasarım

Büyükşehir Belediyesi, fiziksel yenilemenin ötesinde çocukların gelişimsel ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten çağdaş bir alan oluşturmayı hedefliyor. Projede yer alan engelli dostu oyun alanları sayesinde özel ihtiyaçlı çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte güvenle oyun oynayabilecek. Engelsiz tasarım anlayışı parkın her noktasında uygulanacak.

Oyun ekipmanları ve güvenlik önlemleri

Parkta, çocukların keşfetme ve hareket gereksinimini destekleyecek aktivite panoları, zihinsel gelişimi teşvik eden düzenlemeler ile birlikte teleferik, halatlı büyük salıncaklar ve tırmanma elemanları gibi hareket odaklı oyun ekipmanları yer alacak. Tüm alan, darbe emici ve güvenlik standartları yüksek EPDM zemin kaplama ile donatılarak estetik ve güvenli kullanım bir arada sağlanacak.

Yetkili açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Peyzaj Mimarı Erşan Menderes, "Bodrum’un kalbinde 350 ve 1100 metrekare olmak üzere toplam iki parça alan Bin 450 metrekare yeşil alan düzenlemesi devam ediyor. 20 milyon 500 bin TL’lik yatırımla kazandırdığımız projemizi her yaştan bireylere düşündüğümüz gibi dezavantajları çocuklara da dikkate almış bulunuyoruz. EPDM zemin kaplamasıyla beraber toplamda oyuncaklarımızın sayısı 50 adettir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde Muğla’nın her noktasına yeni çocuk oyun alanları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların sağlıklı, güvenli ve mutlu büyümesini sağlayacak alanlar oluşturmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, Bodrum Liman Oyun Parkı’nda her çocuğun eşit şekilde faydalanabileceği, sosyalleşebileceği ve gelişimini destekleyecek modern bir yaşam alanı inşa ettiklerini açıkladılar.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BODRUM’UN MERKEZİNDE ÇOCUKLARA YALNIZCA BİR OYUN ALANI DEĞİL, AYNI...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BODRUM’UN MERKEZİNDE ÇOCUKLARA YALNIZCA BİR OYUN ALANI DEĞİL, AYNI ZAMANDA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GELİŞİMİ ÖNCELEYEN MODERN BİR YAŞAM VE EĞİTİM ALANI SUNACAK OLAN BODRUM LİMAN OYUN PARKI YENİLEME PROJESİNİ BAŞLATTI.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BODRUM’UN MERKEZİNDE ÇOCUKLARA YALNIZCA BİR OYUN ALANI DEĞİL, AYNI...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
2
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
3
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
4
Söke'de Fidanlar Toprakla Buluştu: Kent Konseyi Ağaçlı Gelinkayası'nda Dikti
5
Yenişehir'de Yılmaz Mahallesi'ne Modern Muhtarlık
6
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
7
Özalp'te 16 Yıllık Kan Davası Barışla Sonlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?