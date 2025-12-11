DOLAR
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası

YouTube canlı yayını nedeniyle hakkında soruşturma açılan Enver Aysever, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:34
YouTube canlı yayını sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' soruşturması

Gazeteci Enver Aysever, YouTube canlı yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Aysever, savcılık ve hâkimlik işlemleri sonucunda tutuklandı.

Soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Aysever, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi ve savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Hakimlik kararı ile Enver Aysever, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

