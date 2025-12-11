81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan

"81 İlde 81 Orman" Adana etabında: 25 bin fidanla doğaya yatırım

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesinin 22. durağı Adana oldu. Proje kapsamında Kuzgun mahallesinde 25 bin fidan toprakla buluşturuluyor.

Projenin amacı ve önemi

Ormanlar; toprağı koruyan, su varlıklarını besleyen, havayı temizleyen ve sayısız canlıya ev sahipliği yapan kritik ekosistemlerdir. Bu nedenle küresel ısınma, orman yangınları, kontrolsüz kentleşme ve insan faaliyetleri nedeniyle zarar gören alanları korumak ve geleceğe taşımak için atılan her adım büyük önem taşıyor.

Tören ve katılımcılar

Kuzgun mahallesindeki fidan dikim törenine Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Karaisalı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Erdal Toker, Türkiye İş Bankası Adana Bölge Müdürü Mehmet Yetim ve TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Özlem Tümenbatur ile Adanalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Hedefler ve geçmiş uygulama

Proje, ilk olarak 2008-2017 döneminde uygulanmış, 2024'te yeniden hayata geçirilmiştir. Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da süren programla beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları gerçekleştirilecektir.

Projenin ilk aşamasında 2009 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar köyünde 30 bin fidan dikilmiş; bu alanda düzenli bakım ve doğal süreçlerle birlikte farklı canlı türlerinin yer aldığı bir ekosistem gelişmiştir.

Adana'daki saha

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun mahallesi sınırları içinde, yüzde 42'si ormanlık alanlardan oluşan bölgeye ait 25 hektarlık saha üzerinde 25 bin fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Bu çalışma, yerel ekosistemin güçlendirilmesine ve bölgenin doğal dengelerinin korunmasına katkı sağlayacak.

