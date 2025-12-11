Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası: Yakınları 'Komplo' Dedi

Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası

Arnavutköy'de, bir ilkokulda okul müdürünü yemeğe çamaşır suyu koyarak zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan temizlik görevlisi Züfre S. hakkında gelişmeler sürüyor. Yakınları ve bazı veliler, kadının iftiraya uğradığını savunarak gerçeğin bir an önce ortaya çıkmasını talep etti.

Kimin suçu varsa hepsi ceza alsın

Gizem Yılmaz, Züfre S.'yi yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve 3 yıl boyunca birlikte çalıştığını belirterek, "Bu kadının böyle bir şey yapması mümkün değil. Sokaktaki canlılara bile bakan bir insan. İnsan sağlığına zarar verecek biri asla değildir" dedi. Yılmaz, iddiaların ardından okulda başlayan soruşturmaya ve tartışmalara dikkati çekerek, "Müdür Bey ‘Ben gözümle gördüm’ demiş. Eğer gerçekten gördüyse, kamera da müdür beyin gördüğünü görmüştür. Peki kamera kayıtları nerede? Neden açıklanmıyor? Tüm kamera kayıtlarının ortaya çıkmasını istiyoruz. Arkadaşımızın suçsuz yere yattığını düşünüyoruz ve kimin suçu varsa hepsinin ceza almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadrolu olduğu için bir şey yapamadılar ama çok mobbing uyguladılar"

Aysun Özer, daha önce 2 yıl okul aile birliği görevlisi olduğunu ve Züfre'nin 14 yıldır okulda çalıştığını belirterek, olayın komplo olduğunu iddia etti. Özer, "Kadını lojmandan çıkarmak istediler. Kadın kadrolu olduğu için işlem yapamadılar ama çok büyük mobbing uyguladılar. Kriminal sonuç gelmeden 'etin içinde çamaşır suyu bulundu' deniyor ama ortada pişmiş bir yemek yok, yiyen yok, zehirlenen yok" diye konuştu. Özer ayrıca sürecin zamansal akışına dair soru işaretleri olduğunu ve bunun Züfre'ye yapılan şikâyetlere karşı bir kurgu olduğunu öne sürdü.

"Yeni personelle birlikte kardeşime tuzak kurdular"

Ayşe Kaplan, Züfre'nin ablası olarak olayın nasıl gerçekleştiğine dair iddiasını anlattı: "Kız kardeşim mutfakta kendine kahvaltı hazırlıyormuş. Eti oraya koymuşlar, üç saat boyunca kimse yanaşmamış. Yukarıda müdür kameraya çekiyor; fotoğrafını, videosunu alıyor. Temizlik personeli gelip 'Yemek çok acayip kokuyor, çamaşır suyu kokuyor' diyor. Müdür gelip 'Evet, çamaşır suyu var' diyor. Züfre de 'Ne diyorsunuz hocam? Polisi çağırın, tutanak tutulsun, aklanayım' diyor. Müdür ise olayı yumuşatmaya çalışıp geçiştiriyor. Kız kardeşim personeli kadroya aldırmak istemediği için daha önce de çeşitli kumpaslar kurulmuştu. Yeni personellerle birlikte kardeşime tuzak kurdular".

Müdürün ifadesi: "Canımıza kast etti"

Yapılan soruşturma kapsamında Okul Müdürü Y.B.'nin emniyete verdiği ifade de paylaşıldı. Müdür Y.B., ifadesinde, "Züfre S. isimli şahıs bana ve okul yönetimine yapılan yemeğe çamaşır suyu koyarak bizim hayatımıza kast etmiştir. Canımıza kast eden Züfre S. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Yakınları ve veliler, kamera kayıtlarının ve kriminal inceleme sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını, adaletin yerini bulmasını ve olaydaki gerçeklerin netleşmesini istiyor.

ZÜFRE S.'NİN ESKİ ÇALIŞMA ARKADAŞI GİZEM YILMAZ