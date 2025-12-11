Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesinde, bir inşaat çalışmasının risk oluşturduğu gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltılan iki binanın sakinleri, bugün evlerine geri dönmeye başladı.

İnceleme sonrası 'inşaat durduruldu'

Dün akşam saatlerinde boşaltılan binalarda, Çevre ve Şehircilik personeli ile Turgutlu Belediyesi teknik ekiplerinin yaptığı yerinde inceleme tamamlandı. İnceleme sonucu, inşaat faaliyetinin teknik açıdan doğru bir noktaya getirilmesi amacıyla eksiklikler tamamlanana kadar inşaatın durdurulduğu bildirildi.

Yetkililer, iki binada da herhangi bir hasar tespiti yapılmadığını belirtti ve sakinlerin kademeli olarak konutlarına yerleştirileceğini açıkladı.

Başkan Çetin Akın'ın açıklaması

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bölgede yaptığı inceleme sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Binalarımıza hasar oluştuğu şeklinde bir ihbar gelmişti. Dün akşamdan beri teknik ekiplerimiz, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın görevli personeli binamızda sabah saatlerinde incelemelerimizi tamamladık. Şu anda yapılan inşaat faaliyetini teknik anlamda doğru bir noktaya getirilmesi konusunda mutabık kaldık. O inşaat faaliyetini durdurduk. Arkadaşlarımız teknik bilgileri ve sorunları inceledikten sonra çalışmalarına devam edecek inşaatta. Ancak bizi sevindiren farklı bir nokta oluştu. İki binamızda da şu anda bir hasar tespiti yapılamadı. Dolayısıyla şu anda biz hemşehrilerimizi binalarına yerleştireceğiz. Takibimiz devam edecek. Burada hasar görünmüş gibi görünen evde ikamet eden hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun inşallah".

Yetkililer, takip ve denetimlerin devam edeceğini, inşaatta tespit edilen eksiklikler giderildikten sonra çalışmaların yeniden başlayacağını vurguladı.

