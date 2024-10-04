Atama Kararları Resmi Gazete'de Duyuruldu

Resmi Gazete'de Yeni Atama Duyuruları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında önemli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mehmet Yılmaz Adalet Bakanlığı'nda

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Mehmet Yılmaz atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Danıştay Üyeliğine Yeni İsim

Yine yayımlanan kararlara göre, Yusuf Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak görevini yürütmekteyken, Danıştay Üyeliğine seçildi. Bu atamanın ardından, boşalan genel müdürlük koltuğuna Hasan Yıldırım atandı.

Atama kararları, kamu kurumlarının işleyişine yeni bir düzen getirecek.