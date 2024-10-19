Yeni Atamalar ve Görevden Almalar

Birçok bakanlık ve kuruma ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan yeni kararlar, önemli değişikliklere işaret ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, boş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik Atamaları

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

atandı. Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende atandı.

atandı. Güney Sudan Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin getirildi.

getirildi. Sırbistan Cumhuriyeti'ne Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Atamaları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alınmış, yerine Mehmet Fidan atanmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetimi

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli atanmıştır.