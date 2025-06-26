Ataşehir'de Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti Açıldı

Ataşehir'de, kadük olduğu bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği kaykay pistinin açılışı gerçekleşti.

Ataşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Kadın Eli Parkı'nda yenilenen kaykay pisti, "Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı" adıyla anılacak. 500 metrekarelik alanda yer alan pistin duvarında, Minguzzi'nin hatırasını yaşatacak özel bir grafiti ile süslenmiş.

Açılışta Duygusal Anlar

Pistin açılışında bir konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, parkın yalnızca Minguzzi'nin hatırasını yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda çocukların özgür ve güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği bir sembol olacağını belirtti. Adıgüzel, "Minguzzi'nin yaşadığı acı, artık bizim de acımızdır." ifadesini kullandı.

Başkan Adıgüzel, tamamlanan grafiti çalışmasının parkı daha anlamlı hale getirdiğini vurgulayarak, "Bu parkta kaykay yapan her çocukta, düşüp kalkarken yeniden cesaret bulan her gençte onun adı, gülüşü ve izleri hep yaşayacak." dedi.

Anne ve Akrabalar Duygularını Paylaştı

Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, açılışı yapılan bu parkı "Ahmet'in evi" olarak niteleyerek, "Bir Ahmet gitti, milyonlarca Ahmet geldi." şeklinde duygusal bir ifade kullandı.

Minguzzi'nin teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu ise parkın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Gönül isterdi ki Ahmet de buraya kaykayıyla gelmiş olsun ve arkadaşlarıyla burada kaykay yapsın." dedi.

Heyecan Verici Kaykay Gösterisi

Açılışın ardından, Ahmet'in arkadaşları ve yaşıtları parkta kaykay gösterileri gerçekleştirdi. Bu duygusal anlar, Minguzzi'nin hatırasını daha da güçlendirdi.

Ataşehir'de, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği kaykay pistinin açılışı yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, açılışa katılarak konuşma yaptı.

Ataşehir'de, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği kaykay pistinin açılışı yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, açılışa katılarak konuşma yaptı.