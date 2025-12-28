DOLAR
Diyarbakır'da 6 Yaşındaki İbrahim Efe'den Ambulans Duyarlılığı

Diyarbakır'da 6 yaşındaki İbrahim Efe, oyuncak araçlarla kurduğu trafik simülasyonuyla ambulanslara yol verilmesini fermuar sistemiyle gösterdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:56
Oyuncaklarla kurulan trafik sahnesi, gerçek soruna dikkat çekti

İbrahim Efe Irmak, evde oyuncak arabalarıyla kurduğu trafik sahnesiyle kentteki yoğunluğu çocuk gözüyle ortaya koydu. 6 yaşındaki çocuk, özellikle sıkışık trafikte ambulansa yol verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Diyarbakır’da yaşayan 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak, servisle okula gidiş ve dönüşlerde yaptığı gözlemlerde sıkışık trafikte sürücülerin ambulansa yol vermediğini fark etti. Bir süre sonra eve dönen küçük Efe, oyuncaklarıyla Diyarbakır trafiğini canlandırdı.

Yoğunluk nedeniyle araçların ambulanslara yol vermediğini gözlemleyen İbrahim Efe, oyuncaklarından oluşturduğu zincir simülasyonu ile ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiğini anlattı. Ambulansın geçişi sırasında araçların fermuar sistemine geçmesi gerektiğini göstererek örnek oldu.

Kayapınar ilçesi Hantepe Şehitleri İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak yaptığı sahneye ilişkin şunları söyledi: ’’Okuldan servis ile gelince kavşaklarda trafik ışıkları oluyor, fakat ışıklar yeşil yanmasına rağmen trafik tıkanmıştı. Ben de eve geldim gördüğüm trafik tıkanıklığını evde bulunan arabalarımla ve ambulansla canlandırdım. Orada gördüğüm şekilde ambulansa yol vermeyi insanlar öğrenmesi gerekiyor. Işık da yanıyordu ve ambulansın sesi yükseliyordu ama kimse yol vermiyordu. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum."

Küçük efe daha sonra sıkışan trafikte ambulansa ve polis aracına nasıl yol vereceğini fermuar sistemiyle gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

